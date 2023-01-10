السوق الرسمية: انخفاض الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض متوسط سعر الدولار إلى 4.78 دينار مقابل 4.79 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وبالمثل هبط سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.82 دينار مقابل 5.83 دينار أمس، بينما ارتفع سعر اليورو إلى 5.14 دينار مقابل 5.12 دينار أمس.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.53 دينار ليبي.

واستقر سعر الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.