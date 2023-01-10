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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 يناير 2023, 10:00 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى سرت
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، مساء اليوم الثلاثاء ،على الساحل من طرابلس إلى سرت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية، على طول الساحل الشرقي، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع الموج ليتراوح بين 3.00 و4.50 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح شمالية غربية بشكل عام، سرعتها بين 10 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر، ويتراوح من مساء اليوم والغد بين 3.00 و4.50 متر على الساحل من طرابلس إلى سرت.
- البحر خفيف الموج إلى مضطرب، ويكون شديد الاضطراب مساء اليوم والغد على الساحل من طرابلس إلى سرت.
- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة إلى رديئة؛ بسبب سرعة الرياح واضطراب البحر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- تتكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر، وبين 3.00 و4.50 متر على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى درنة.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا إلى شديد الاضطراب مساء اليوم والغد على الساحل من رأس لانوف إلى درنة.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة إلى رديئة مساء اليوم والغد على معظم الساحل؛ بسبب سرعة الرياح واضطراب البحر.

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