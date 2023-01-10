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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 10 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 يناير 2023, 09:22 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 10 يناير 2023)
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر البلاد بتقلبات جوية، خصوصا في مناطق الشمال الشرقي، مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة مع سقوط أمطار جيدة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و21 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت، مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة إلى قوية أحيانا، قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 50 كيلومترا في الساعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 13 و19 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات
سقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق، وتكون جيدة بداية من الغد، خصوصا على الجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وسقوط حبات البرد، ما يؤدي إلى جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة إلى قوية، أحيانا تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من مساء اليوم على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بسيطا غدا على الحمادة والجفرة.

السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.

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