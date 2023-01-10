أبوجناح: توفير أدوية بجودة عالية ومتداولة في الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، معالجة وزارة الصحة ملف العطاء العام للدولة، بما يضمن توفير دواء ذي جودة عالية ومتداول لدى دول الاتحاد الأوروبي وبأسعار تنافسية وفق احتياجات الدولة الليبية.

جاء ذلك خلال لقائه عمداء المجالس البلدية في المنطقة الغربية، حيث توقع أبوجناح وصول الإمدادات الطبية بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من توقيع العقود مع الشركات الموردة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

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وسيغطي العطاء العام احتياجات الدولة الليبية من الأدوية التخصصية، والأدوية العامة، والمستلزمات الطبية، ومستلزمات ومشغلات المختبرات، ومستلزمات الأشعة، ومستلزمات الأسنان، ومستلزمات العظام، ما سينهي مشكلة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة، وفق البيان.

وبخصوص معالجة ملف استجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة الوافدة، قال أبوجناح إن اللجنة المكلفة باستجلاب العاملين ستغادر السبت المقبل إلى دولة تايلاند لإجراء تفاهمات مع السلطات الصحية هناك، والاتفاق على جلب عناصر وافدة حسب احتياجات المستشفيات.