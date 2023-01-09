«الرقابة الإدارية» تنعي موظفا قتل رميًا بالرصاص في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

نعت هيئة الرقابة الإداريّة الموظف بالإدارة العامة للرقابة على قطاع الخارجية كمال ميلاد بديري، بعد مقتله بأعيرة نارية في العاصمة طرابلس صباح اليوم الإثنين.

ووصفت الهيئة الحادث بـ«الجريمة المروّعة النّكراء»، مضيفة أن الحادث «بمثابة ناقوس خطر يُقرَع مجدّدا للفت أنظار الدّولة ومؤسّساتها الأمنيّة والضّبطيّة إلى ضبط الخارجين عن القانون ومعاقبتهم».

الرقابة الإدارية: يجب نبذ شريعة الغاب

وشددت على ضرورة فرض القانون والمجاهرة به؛ «حفاظا على أمن البلاد واستقرارها، ونبذ شريعة الغاب التي نرفضها جميعا؛ وإيمانًا بالدّولة ومؤسّساتها وأجهزتها الأمنيّة والقضائيّة».

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وتقدمت الهيئة إلى عائلة الفقيد وذويه بالتعزية والمواساة، سائلين الله له المغفرة والرّضوان، ولهم جميلَ الصّبر والسّلوان.