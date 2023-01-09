حكومة الوحدة تبحث تنسيق العمل مع المنظمات الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت لجنة الدعم الدولي بمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، اليوم الإثنين، اجتماعا لبحث كيفية التنسيق في العمل مع المنظمات الدولية.

وأوضحت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع خصص «للتنسيق في كيفية العمل مع المنظمات الدولية لإنجاز المشاريع والبرامج المختلفة والاستفادة من التمويل بأفضل شكل».

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وأشارت منصة «حكومتنا» إلى أن الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، جرى بحضور أعضاء لجنة الدعم الدولي ومديري إدارات ومكاتب التعاون الدولي بالوزارات.

اجتماع لجنة الدعم الدولي بمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، الإثنين 9 يناير 2022. (حكومتنا)