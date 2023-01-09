باشاغا يفتتح قسم الأطفال في مستشفى بن سينا بسرت

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، قسم الأطفال بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت بعد إجراء صيانة له.

حضر الافتتاح وزير الخارجية في حكومة باشاغا، حافظ قدور وعميد بلدية سرت ومدير عام مستشفى بن سينا التعليمي د. على الجروشي ونائبه د. جادالله درياق وعدد من أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، ورئيس جامعة سرت وعميد كلية الطب.

13 غرفة و44 سريرًا سعة قسم الأطفال بعد التطوير

ويضم القسم بعد الصيانة 13 غرفة إيواء بسعة 44 سريرًا طبيًا تشمل وحدات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وطب الأطفال. ويشرف عليه عناصر طبية تضم: 20 طبيبا مقيما و22 عنصرا طبيا مساعدا بين تمريض ومساعد تمريض.

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مستشفى بن سينا.. الخدمات لسرت والمناطق المحيطة بها

وقال مدير عام المستشفى د. علي الجروشي إن القسم يقدم الخدمات للمرضى ببلدية سرت وعدد من البلديات المجاورة بمساحة جغرافية تمتد من راس لانوف شرقا إلى الهيشة الجديدة غربا.

وأضاف أن الادارة تعمل على تطوير جميع الأقسام بالمستشفى، كما تعمل على توفير كافة الأجهزة والإمكانيات للرقي بمستوى الخدمات التي تقدم للمرضى بمختلف الأقسام.

جانب من افتتاح قسم الأطفال بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت. (بوابة الوسط)

جانب من افتتاح قسم الأطفال بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت. (بوابة الوسط)

جانب من افتتاح قسم الأطفال بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت. (بوابة الوسط)

جانب من افتتاح قسم الأطفال بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت. (بوابة الوسط)

جانب من افتتاح قسم الأطفال بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت. (بوابة الوسط)

جانب من افتتاح قسم الأطفال بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت. (بوابة الوسط)