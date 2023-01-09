الداخلية تعلن ضبط مطلوب في واقعتي سرقة منزل واختلاس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، القبض على مطلوب في قضيتي سرقة واختلاس.

وذكرت الوزارة في بيان أن «أعضاء مكتب تحريات رئيس جهاز المباحث الجنائية ألقوا القبض على المدعو (ر.م.ع) مواليد 1988 والمطلوب في واقعة سرقة منزل مواطن بمنطقة طريق المطار، والاستيلاء على 28 ألف دينار ومصوغات ذهبية».