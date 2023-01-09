الداخلية تعلن ضبط مطلوب في واقعتي سرقة منزل واختلاس...

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، القبض على مطلوب في قضيتي سرقة واختلاس.
وذكرت الوزارة في بيان أن «أعضاء مكتب تحريات رئيس جهاز المباحث الجنائية ألقوا القبض على المدعو (ر.م.ع) مواليد 1988 والمطلوب في واقعة سرقة منزل مواطن بمنطقة طريق المطار، والاستيلاء على 28 ألف دينار ومصوغات ذهبية».
اختلاس 7564 دينارا
وتابعت الوزارة أن «المقبوض عليه مطلوب في قضية أخرى وهي اختلاس 7564 دينارا من أحد المواطنين بمدينة براك الشاطي». واعترف المتهم بما نسب إليه وأحيل المعنى مقبوضا عليه إلى مركز شرطة الحي الصناعى بمديرية أمن طرابلس من حيث الاختصاص، وفق البيان.
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