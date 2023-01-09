دراسة لمركز الأهرام: اتفاق عقيلة والمشري يتطلب التوافق بينهما ومع باقي القوى السياسية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت دراسة لمركز الأهرام والدراسات السياسية والاستراتيجية إن اتفاق مجلسي النواب والدولة الأخير في القاهرة يعد فرصة جديدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في المشهد الليبي، ورأت أن المجلسين مدعوان لإثبات أن التقارب بينهما لا يهدف إلى مجرد احتكار عملية التسوية.

وأوضحت الدراسة التي نشرها المركز على موقعه الإلكتروني أن نقطة البدء تتمثل في استعادة الثقة في الطرفين من جانب أكبر عدد ممكن من القوى الوطنية والقوى المنخرطة في الأزمة.

وأشارت الدراسة، التي أعدها الباحث أحمد عليبة إلى أن التقارب بين المجلسين ليس جديدا، لكنه نوه بأن الشق الأول المتعلق بحل مشكلة القاعدة الدستورية محل توافق بين الأطراف الليبية كافة على اختلافها، بينما قد يشكل الشق الآخر المرتبط بإطلاق مرحلة انتقالية جديدة تتضمن تشكيل حكومة جديدة مسألة خلافية من عدة جوانب إجرائية وسياسية.

ماذا يعني تشكيل حكومة ليبية جديدة؟

وقال الباحث إن تشكيل حكومة جديدة يعني إطالة للمرحلة الانتقالية المقبلة، خاصة أن تشكيل حكومة في حد ذاته يتطلب التوافق على تشكيل هذه الحكومة من خلال فريق أوسع من المجلسين. قد يتطلب ذلك إعادة إحياء ملتقى الحوار السياسي، والقيام بعملية اختيار الحكومة على نحو ما جرى في جنيف في مرحلة ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار (أكتوبر 2020 – مارس 2021).

وأضاف إن هذه العملية قد تستغرق عدة أشهر. ويدعم هذه الاتجاه ما أشار إليه المشري في تصريحاته من أن الخطوات ستجرى بالتتابع، وهو ما يؤكد على طول المرحلة الانتقالية، من جهة، ومن جهة أخرى، يتطلب الأمر استمرار التوافق بين المجلسين في كل خطوة من الخطوات.

تنقية جداول الانتخابات

ونوهت الدراسة بأنه «في حال اللجوء إلى الاستفتاء على النقاط العالقة في القاعدة الدستورية، من المتصور أن هناك حاجة للإجراءات التي أشار إليها صالح، والخاصة بتنقية جداول الناخبين، وبالتالي سيكون هناك دور للهيئة العليا للانتخابات في هذه العملية، إضافة إلى أن الاستفتاء يعد في حد ذاته «بروفة» للعملية الانتخابية تتطلب القبول بنتائجه».

وتابعت «في ضوء هذه النتائج، تستكمل العملية التشريعية الخاصة بالقاعدة الدستورية، مع الأخذ في الاعتبار أن الوثيقة الدستورية لم يجر الإعلان عن مضمونها، وهي نقطة أثارت الجدل، فالمواد المتوافق عليها بين المجلسين معروفة وكذلك المواد الخلافية، وبالتالي فإن حجب الوثيقة الدستورية خشية إثارة التوترات يعني، وفق مراقبين ليبين، أن هناك تغيرات طالت ما جرى التوافق عليه سابقا، وهو ما فتح مجالا آخر للجدل على الساحة الليبية».