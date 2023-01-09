انخفاض الدولار واليورو مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

تباين متوسط أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية مقابل الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.
وانخفض سعر الدولار إلى 5.13 دينار مقابل 5.14 دينار، أمس الأحد، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
سعر اليورو مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
كما تراجع سعر اليورو إلى 5.47 دينار مقابل 5.52 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.15 دينار. وحافظ سعر الليرة التركية على مستوى 0.28 دينار، واستقر الدينار التونسي عند 1.67 دينار.
وارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 229 دينارا مقابل 227 دينارا.
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