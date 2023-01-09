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باشاغا: تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 01:38 مساء
باشاغا: تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ
باشاغا يلقي كلمة خلال افتتاح قسم الأطفال بمستشفى بن سينا التعليمي، 9 يناير 2023، (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن حكومته تحصلت على ميزانية تقدر بنحو مليار و500 ألف دينار فقط، لإنفاقها على مناطق ليبيا بأسرها، مشيرا إلى تخصيصها للجان الطوارئ الثلاث المشكلة بالشرق والجنوب الغرب.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح قسم الأطفال في مستشفى ابن سينا بمدينة سرت اليوم الإثنين بعد صيانته، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة الحكومة المكلفة بموقع «فيسبوك».

3 ملايين دينار لصيانة قسم الأطفال
وتابع باشاغا: «ظروف الحكومة صعبة لكننا قبلنا التحدي، وهناك قطاعات محتاجة لكن المبلغ قليل»، مشيرا إلى إنفاق ثلاثة ملايين دينار لإعادة الحياة إلى قسم الأطفال ومرافق أخرى بالمستشفى.

- باشاغا: حكومتنا جاءت للم شمل وخدمة الليبيين

وأضاف: «عدو الشعب الليبي هو الفساد ولا بد من مكافحته.. هناك 500 عامل وموظف وموظفة وممرضة لم يحصلوا على رواتبهم منذ العام 2017.. هذا يعود إلى الفساد الضارب في قطاع الصحة، وعلينا أن نقاومه، ولدينا عزيمة لمحاربته»، لافتا في الوقت نفسه إلى «أهمية الاتجاه إلى المصالحة الوطنية، ومد اليد إلى بعضنا بعضا».

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