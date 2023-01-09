السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني واليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وانخفض متوسط سعر الدولار إلى 4.79 دينار مقابل 4.80 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.83 دينار مقابل 5.81 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 5.12 دينار مقابل 5.11 دينار أمس.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.53 دينار ليبي.

واستقر سعر الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.