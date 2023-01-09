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تمديد الترشح للانتخابات البلدية في بني وليد والمردوم وتينيناي وزويلة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 12:51 مساء
تمديد الترشح للانتخابات البلدية في بني وليد والمردوم وتينيناي وزويلة
شعار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية تمديد فتح باب الترشح لانتخابات المجالس البلدي لـ«بني وليد، والمردوم، وتينيناي، وزويلة» حتى الثلاثاء 17 يناير الجاري.

ويأتي ذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام القوائم لاستكمال إجراءاتها ومن يرغب في الترشح، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

الانتخابات البلدية في غريان والعربان
كما انطلقت الحملة الانتخابية للقوائم المترشحة لانتخابات المجلسين البلديين «غريان والعربان» اليوم، حيث حددت اللجنة سقف الحملة في غريان لكل قائمة بواقع 70 ألف دينار، على أن تستمر إلى الثاني من فبراير المقبل.

- إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي الخمس

وسيكون يوم الجمعة الموافق الثالث من فبراير هو يوم الصمت الانتخابي، ويوم السبت التالي هو يوم الاقتراع الانتخاب المجلس البلدي لبلدية غريان.

فيما حدد سقف الحملة الانتخابية لكل قائمة مرشحة لانتخاب المجلس البلدي لبلدية العربان بواقع 23 ألفا و115 دينارا، على أن تستمر الحملة حتى يوم الخميس الموافق التاسع من فبراير، ثم الجمعة الموافق العاشر من فبراير هو يوم الصمت الانتخابي، ويوم السبت التالي هو يوم الاقتراع.

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