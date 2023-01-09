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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى الخمس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 11:26 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى الخمس
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية، على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن نشاط الرياح سيؤثر على طول الساحل وتتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 3.00 و4.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة متفرقة غدا.
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر، ويتراوح غدا بين 3.00 و4.25 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا إلى شديد الاضطراب مساء الغد على ساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.
- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة، وتكون ضعيفة مساء الغد على معظم الساحل بسبب اضطراب البحر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- تتكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غريبة تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل غدا بين 25 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر، ومساء الغد إلى يتراوح بين 3.00 و4.25 متر.
- البحر خفيف الموج، ويكون مضطربا إلى شديد الاضطراب مساء الغد.
- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة وتكون ضعيفة مساء الغد على معظم الساحل بسبب اضطراب البحر.

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