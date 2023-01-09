حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الإثنين 9 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس في معظم المناطق اليوم الإثنين.

ورجح المركز، في نشرة الأحوال الجوية، حدوث تقلبات جوية من مساء الغد، مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفرقة على الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، التي تتكاثر من حين إلى آخر غدا على معظم مناطق الشمال الغربي، والرياح غربية فجنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول غدا على معظم المناطق إلى شمالية غربية نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بداية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات

احتمال سقوط أمطار متفرقة اليوم، وتكون فرصة هطول أمطار جيدة بداية من مساء الغد، خصوصا على الجبل الأخضر، تصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول غدا إلى غربية، فجنوبية غربية، نشطة السرعة على معظم المناطق، تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الأربعاء.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية.