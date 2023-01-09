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ضبط 3 وافدين سرقوا مواد بناء خاصة بمسجد في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 08:53 صباحا
ضبط 3 وافدين سرقوا مواد بناء خاصة بمسجد في بنغازي
مواد بناء مسروقة من موقع تشييد مسجد في بنغازي، 8 يناير 2023، (مديرية أمن بنغازي)
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ضبط مركز شرطة بوعطني في مدينة بنغازي ثلاثة وافدين، سرقوا حديد التسليح والأخشاب المستخدمة في بناء مسجد بالمنطقة.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم رئيس اللجنة الإدارية للمسجد، طارق بن سويد الخضرمي، بشكوى ضد مجهولين لسرقتهم مواد البناء، حيث جرى تكليف أعضاء التحريات في المركز بالتحقيق في الواقعة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتوصل رجال التحريات إلى الفاعلين، وهم ثلاثة وافدين يترددون على مكان بناء المسجد، حيث جرى إعداد كمين لهم وضبطهم.

واعترف المتهمون في القسم بارتكابهم الواقعة، ثم أحيلوا إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعهم مؤسسة الإصلاح والتأهيل.

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