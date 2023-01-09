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بلدية سرت: صيانة ساحة المدينة وسوق للمنتجات البحرية بتمويل من حكومة باشاغا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 01:47 صباحا
بلدية سرت: صيانة ساحة المدينة وسوق للمنتجات البحرية بتمويل من حكومة باشاغا
جانب من تفقد عميد بلدية سرت مختار المعداني لساحة المدينة قبل تطويرهاـ 8 يناير 2023 (بلدية سرت)
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تفقد عميد بلدية سرت مختار المعداني الموقع المقترح لاقامة سوق المنتجات البحرية، والذي تقول البلدية إن الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا ستتوى تمويله وبنائه.

ورافق المعداني في الجولة التي جرت الأحد، كل من: وكيل ديوان البلدية ومدير الثروة البحرية سرت ومدير شركة النظافة عبدالسلام الحويلي.

تطوير ساحة المدينة
كما تفقد عميد البلدية، الأحد، ساحة المدينة واتي ستبدأ البلدية في إعادة تهيتها وصيانتها لتكون بحلة جديدة تعكس الوضع الايجابي للمدينة، وستشمل الصيانة الشاملة للفنادق وموسسات الدولة بدعم من حكومة باشاغا.

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شارك في الزيارة وكيل الديوان خميس الجزيع ومسؤول الزراعة نوري الفقي وشركة النظافة عبدالسلام الحويلي يقوم بجولة ميدانية

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