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شاهد في «هذا المساء»: هل يفلح مشروع المصالحة الوطنية؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 12:34 صباحا
شاهد في «هذا المساء»: هل يفلح مشروع المصالحة الوطنية؟
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ناقش برنامج «هذا المساء» المذاع على قناة الوسط (wtv)، الأحد، مستقبل مشروع المصالحة الوطنية، في ظل افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية بالعاصمة طرابلس، الأحد (8 يناير) والمستمر حتى 12 يناير الجاري.

وشارك في النقاش بالحلقة كل من: أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي فتحي البعجة، وعضو هيئة كتابة مشروع الدستور مصطفى الدلاف، والخبير القانوني سامي الأطرش، والبحاث في الشؤون الأفريقية مكي المغربي.

البعجة: لا يمكن للرئاسي الحديث عن المصالحة بعد انتهاء صلاحيته
وقال البعجة إن المصالحة الوطنية لها امتدادات سابقة،« ولكن الآن لم يعد للمجلس الرئاسي أو حكومة الدبيبة أن تتحدث عن المصالحة بعد انتهاء فترة عملهم رسميًا».

وأضاف: «كان يمكن وضع أسس للمصالحة والوصول إلى دولة لها دستور دائم لكن هذا لم يحدث وهو ما أوصلنا إلى الانسداد السياسي الحاصل حاليًا.. فالحديث الآن عن من يصالح من»؟

وأكد الدلاف، أن الوصول إلى المؤتمر الجامع للمصالحة يتطلب عقد الملتقى الافتتاحي الذي جرى يوم الأحد في طرابلس، مضيفا أنه جرى تشكيل لجان داخلية لبنود المصالحة والعدالة الانتقالية.

الأطرش: أسس المصالحة مهمة قبل عقد ملتقى لها 
أما الخبير سامي الأطرش، فقال إن دولة لا يوجد بها دستور دائم أو أجسام موحدة أو مؤسسات قضائية، فلا يمكن الحديث عن مصالحة، إذ يجب أولًا أن تكون هناك أسس ، والمناخ السياسي لا يسح بمشروع مصالحة وطنية، فالحديث عن مصالحة الآن ضرب من الخيال.

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من جانبه، دعا الباحث في الشؤون الأفريقية مكي المغربي إلى ضرورة اعتماد المصالحة في الاتحاد الأفريقي، مضيفا: «الاتحاد يصبغ الشرعية على المصالحة، لكنه أضعف من أن يضيغ هو هذه المصالحة».

المنفي: مطالب الساسة وراء الفشل الليبي
وينظم ملتقى المصالحة المجلس الرئاسي الذي لم يحضره مجلسا النواب والدولة، فيما شهدت الملتقى كلمات لعدد من المسؤولين الأفارقة والعرب، منهم أمين عام جامعة الدولة العربية، ورئيسا المفوضية الأفريقية والاتحاد الأفريقي.

وفي افتتاح الملتقى، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن حل الأزمة في ليبيا يكمن في «رأب الصدع وجبر الضرر، والعفو والمصالحة»، مرجعًا فشل محاولات الحل السابقة إلى «تجاهل الحل وحرق المراحل والقفز على مطالب الشعب إلى مطالب الساسة، ما زاد من تعقيد المشهد ورفع الكلفة الاقتصادية والاجتماعية في الوطن».

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