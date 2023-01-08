إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الأحد، إقفال كافة الطرق المحيطة بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس اعتبارًا من الساعة السادسة والنصف من فجر غداٍ الإثنين إلى حين إشعار آخر.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان نشرته على صفحتها على «فيسبوك» أن هذا الإجراء يأتي «للإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى للخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس وضواحيها».

- غلق ميدان الشهداء بطرابلس الليلة لإقامة صلاة العيد

وقالت وزارة الداخلية إنه يمكن للمواطنين استخدام موقفي المركبات الآلية أمام الفندق الكبير ومصرف ليبيا المركزي.