اللافي يدعو إلى مواجهة قضايا الخلاف بتسويات عادلة لإنجاح المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إلى «إنهاء الصراع ومواجهة قضايا الخلاف بوضع الحلول والتسويات العادلة» وكذلك الاتفاق على ما يجمع الليبيين للتأسيس لبناء دولة قوية، وإنجاح مشروع المصالحة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال».

جاءت دعوة اللافي في كلمته خلال انطلاق فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي انطلق في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والسفراء المعتمدين لدى ليبيا وعدد من المسؤولين والقيادات الاجتماعية في ليبيا.

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وقال اللافي في كلمته إن مؤتمر المصالحة «مشروع وطني نتساوى فيه جميعًا لا يملكه أحد ويمثل الجسر الذي نعبر من خلاله لتحقيق تطلعات شعبنا ومستقبل أبنائنا»، لافتًا إلى أن ليبيا «مرت بأكثر من عشر سنوات نالت فيها الأزمات من وطننا فقدنا فيها فلذات أكبادنا وخسرنا المقدرات وعانينا مرارة الانقسام وتجاوزتنا الأمم وضاعت علينا فرص التنمية والتقدم».

وأكد اللافي أن مشروع المصالحة الوطنية الذي يعمل عليه المجلس الرئاسي «يعتمد على الحوار المنظم والمسؤول»، لافتًا إلى أن نجاح هذا المشروع «رهين لوقوف الليبيين جميعًا ودعم مثل هذه المبادرات» لتمكين البلاد من خروج من أزمتها.

افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة

كما ألقيت في افتتاح الملتقى التحضيري المنعقد في طرابلس العديد من الكلمات التي أكدت أهمية مشروع المصالحة الوطنية، للتمهيد إلى مرحلة الاستقرار والسلام، وصولًا إلى تحقيق مطالب كل الليبيين، لاسيما إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

وجرى عرض كلمات مسجلة لرئيس الاتحاد الأفريقي، الرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ورئيس اللجنة رفيعة المستوى بشأن ليبيا، رئيس الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسو.

ويناقش الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي يتواصل حتى 12 يناير الجاري، العديد من الشواغل التي أعدها خبراء وأكاديميون ومتخصصون، بعد عقد عدة ملتقيات شملت كل فئات المجتمع، ومختلف المدن والمناطق في ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.