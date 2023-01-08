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ضبط شخص بحوزته 23 كليوغراما من مخدر الحشيش في طريقه إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 04:08 مساء
ضبط شخص بحوزته 23 كليوغراما من مخدر الحشيش في طريقه إلى بنغازي
المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهم. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، القبض على شخص بحوزته 23 كليو غرامًا من مخدر الحشيش في طريقه إلى مدينة بنغازي، من قبل أعضاء فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الساحل وجردس العبيد.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن أعضاء فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الساحل وجردس العبيد تمكنوا «من ضبط شخص ليبي الجنسية من سكان منطقة التميمي يدعى (خ س ص) يقوم بجلب المواد المخدرة نوع الحشيش وبكميات كبيرة إلى مدينة بنغازي».

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وأكدت وزارة الداخلية أنه جرى ضبط المتهم على متن مركبة آلية نوع «هونداي ازيرا» بيضاء اللون و«بداخلها كمية من المخدرات نوع حشيش تزن حوالي 23 كيلو»، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة المختصة.

المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهم. (وزارة الداخلية)
المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهم. (وزارة الداخلية)
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