الدينار يرتفع أمام الدولار ويتراجع أمام اليوان واليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت العملة الليبية أمام العملة الأميركية في السوق الرسمية اليوم الأحد، لكنها انخفضت أمام العملات الأوروبية والبريطانية والصينية، مقابل أسعارها المسجلة في نهاية الأسبوع الماضي، في الوقت الذي لم تشهد فيه الليرة التركية تغيرًا يذكر.

فقد انخفض الدولار الأميركي إلى 4.8091 دينار الأحد مقابل 4.8190 دينار الخميس الماضي، في حين ارتفعت العملة الأوروبية ليسجل اليورو 5.1193 دينار مقابل 5.1154 دينار، حسب بيانات أعلنها مصرف ليبيا المركزي على موقعه الإلكتروني.

كما زاد الجنيه الاسترليني، الأحد، إلى 5.8167 دينار مقابل 5.8021 دينار الخميس الماضي، وأيضا اليوان الصيني الذي ارتفع إلى 0.7043 دينار مقابل 0.7013 دينار، في حين تراجع الدينار التونسي إلى 1.5384 دينار مقابل 1.5444 دينار. واستقرت الليرة التركية التي لم تشهد تغيرا خلال الفترة نفسها مسجلة 0.2571 دينار.