خبير ليبي يعتبر بيانات «المركزي» افتراضية وغير موثقة ويدعو النخب السياسية لحل معضلة «موازنة 2023»

القاهرة - بوابة الوسط

وصف خبير النفط الليبي د. محمد أحمد ما نشره مصرف ليبيا المركزي أخيرًا بشأن إيرادات وإنفاق العام 2022 بأنها «معلومات مالية غير ناضجة» تشير إلى «عيب خطير في النظام المالي الليبي»، وقال إن إقفال حسابات 2022 قد «تم افتراضيا ودون أي توثيق».

الأمر الذي اعتبره الخبير الليبي «ممارسة لا تتم إلا في أنظمة العالم الموازي»، وتهدد استقرار المجتمع المدني، داعيا النخب الليبية السياسية إلى إعلان حالة طوارئ فكريا لفتح هذا الطريق المسدود قبل أن يلجأ المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرارات قد تصل إلى تجميد العوائد النفطية في حال عدم الوصول إلى حل معضلة «موازنة 2023».

أخطاء جسيمة في التخطيط للصرف دون موازنة شرعية

وفي مقاله على صفحته بموقع «فيسبوك»، أشار د.محمد أحمد إلى عدم وجود موازنة معتمدة من السلطة التشريعية العام 2022، وأن المؤشرات الختامية للميزانية غير قانونية، لأنها «تشير بوضوح إلى أخطاء جسيمة في التخطيط للصرف دون موازنة شرعية».

وأعرب عن اعتقاده بأن النشر الأخير لبيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق للعام 2022 يعني «أن ليبيا وصلت إلى الطريق المسدود في المجال المالي Dead-end، وأتوقع أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات ربما ستكون قاسية في هذا الصدد».

«ممارسة مالية لا تتم إلا في أنظمة العالم الموازي»

وقال إن جميع الدول بما فيها الدول النفطية وصلت إلى إقرار موازنات لسنة ،2023 وبدأت تطبيقها، بينما تستعد لإقفال دفاترها عن العام المالي 2022، وهو أمر يحتاج لفترة لا تقل عن ربع العام لإنجازها في العادة. وتابع قائلا: يبدو وفقا لبيان «المركزي» أنه إقفال حسابات 2022 قد «تم افتراضيا ودون أي توثيق، وتم نقل أو ترقية المعلقات من سنة 2022 إلى سنة 2023 دون أي حسابات ختامية عن سنة 2022، وهي ممارسة لا تتم إلا في أنظمة العالم الموازي لنقولها بصيغة أكثر تهذيبا».

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وحذر د.محمد أحمد من أن يؤدي التأخير في إنجاز هذه المعاملات التي تتوقف عليها حياة الشعب الليبي كالمرتبات، والدعم، والتعليم، والصحة، فإن التأخير في إعدادها ستترتب عليه عثرات متعددة للاقتصاد الوطني والاستقرار المجتمعي. ودعا النخب الليبية السياسية والفنية لإعلان حالة طوارئ فكرية لفتح الطريق المسدود الذي وصلنا إليه، أخذا في الاعتبار أن المجتمع الدولي قد يتخذ قرارات تصل إلى تجميد العوائد النفطية في حال عدم الوصول إلي حل معضلة موازنة العام2023.

ماهي الموازنة وماهي الميزانية؟

وبدأ د. محمد أحمد مقاله بالحديث عن الفارق بين الموازنة والميزانية، قائلا: «الموازنة هي Budget وتعني تخصيص مبدئي لموارد مالية لأغراض صرف معينة في بداية الفترة (سنة زمنية عادة) والتوقع بأي فائض أو عجز يتم على ذلك، وبهذا فإن المخطط يجب أن يراعي أهمية الغرض المنفق عليه المال في تحقيق استقرار مالي للفترة التالية، وبهذا فهو يبرر إما الاستدانة في حال العجز وإما ينبه للفائض في حال الوفرة. وعليه من يقوم بوضع الموازنة هم في العادة إما اقتصاديون وإما خبراء تمويل ليعملوا على تجنيح الأثقال بين المخصصات والأغراض لتحقيق التوازن الاقتصادي والمالي.

أما الميزانية Balance Sheet فهي الحساب الختامي للإنفاق مقابل الإيراد نظريا دون الرجوع إلى أصل الموازنة المعتمد في بداية السنة، إلا من ناحية المقارنة بغرض تسجيل الانحراف عن المخطط. وأظن أن اللغة الإنجليزية كانت ناجعة جدا في التمييز الحرفي بين المفهومين لمنع اختلاط المفاهيم عن عمد أو دون عمد.

وقال إن جميع المنظمات عالميا، بما فيها حكومات الدول والشركات الخاصة والمنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية وعصابات المافيا تحرص على أن تعمل بهذه الازدواجية، لأنها أثبتت أنها أفضل طريقة لتحقيق الكفاءة المالية والإدارية، وبعكس المنظمات الشرعية، فإن عصابات المافيا في العالم الموازي لا تحرص على نشر دفاترها علنيًا، أما البقية فإن النشر العلني هو جزء أصيل من عملية الموازنة والميزانية لرصد الانحرافات وتصحيحها في الفترات التالية.