فرنسا تدعم دعوة «باتيلي» للتوافق حول تحديد جدول زمني للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

عبرت فرنسا عن دعمها «بشدة» دعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، لوضع اللمسات الأخيرة على القاعدة الدستورية والتوصل إلى حل ليبي- ليبي بشأن الأزمة السياسية من خلال الانتخابات في إطار زمني محدد، وفق تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

والأسبوع الماضي، حثت البعثة الأممية المجلسين بـ«قوة» على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي؛ حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.

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اتفاق عقيلة والمشري

وجاءت دعوة البعثة الأممية بعد ساعات من اختتام مناقشات استضافتها العاصمة المصرية القاهرة بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، وخلصت إلى إعلانهما في بيان مشترك، التوافق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.

كما اتفق الطرفان على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.