انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

وانخفض متوسط سعر الدولار إلى 4.80 دينار مقابل 4.81 دينار، الخميس الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.81 دينار مقابل 5.81 دينار نهاية الأسبوع الماضي، واستقر سعر اليورو عند 5.11 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، انخفض الريال السعودي عند 1.27 دينار مقابل 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار مقابل 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.53 دينار ليبي مقابل 1.54 دينار ليبي.

واستقر سعر الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.