نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي (الأحد 8 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج وهادئا اليوم على ساحل سرت، وقليل الاضطراب غدا على ساحل طرابلس.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• تكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

• الرياح غربية إلى شمالية غربية تتحول إلى جنوبية غربية سرعتها بين 5 و20 عقدة.

• البحر خفيف الموج ويكون هادئا اليوم على ساحل سرت، وقليل الاضطراب غدا على ساحل طرابلس.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 15 و19 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة إلى متوسطة في أثناء سقوط المطر.