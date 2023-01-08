نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي (الأحد 8 يناير 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج وهادئا اليوم على ساحل سرت، وقليل الاضطراب غدا على ساحل طرابلس.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• تكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.
• الرياح غربية إلى شمالية غربية تتحول إلى جنوبية غربية سرعتها بين 5 و20 عقدة.
• البحر خفيف الموج ويكون هادئا اليوم على ساحل سرت، وقليل الاضطراب غدا على ساحل طرابلس.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 15 و19 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة في أثناء سقوط المطر.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.
• تتكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• الرياح شمالية غربية إلى بحرية تتحول غدا إلى غربية ومتغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• درجة حرارة سطح البحر تتروح بين 15 و19 مْ.
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