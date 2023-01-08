حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأحد 8 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الشتوية الباردة، اليوم الأحد، يتخللها هطول أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال، خاصة الشمال الشرقي.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية، خاصة على المنطقة الممتدة من (الخمس حتي سرت) قد تصحبها خلايا رعدية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد على أغلب المناطق إلى غربية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية، وتعتدل غدا على أغلب المناطق ثم تسجل انخفاضا بداية من يوم الثلاثاء.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد- الواحات

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم وتكون جيدة من مساء الثلاثاء، خاصة على الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية، مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل.



الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من مساء بعد غد الثلاثاء.

الجفرة – سبها - غـات – غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.