  • Alwasat News
Atwasat

حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأحد 8 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 10:15 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأحد 8 يناير 2023)
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة من اليوم الأحد 8 يناير 2023
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الشتوية الباردة، اليوم الأحد، يتخللها هطول أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال، خاصة الشمال الشرقي.   

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة – جبل نفوسة
حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية، خاصة على المنطقة الممتدة من (الخمس حتي سرت) قد تصحبها خلايا رعدية.

الرياح:  شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد على أغلب المناطق إلى غربية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية، وتعتدل غدا على أغلب المناطق ثم تسجل انخفاضا بداية من يوم الثلاثاء.               

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد- الواحات
حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم وتكون جيدة من مساء الثلاثاء، خاصة على الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية، مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل.


الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من مساء بعد غد الثلاثاء.   

الجفرة – سبها - غـات – غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأحد 8 يناير 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأحد 8 يناير 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأحد 8 يناير 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأحد 8 يناير 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأحد 8 يناير 2023)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميلان يعلن تجديد عقد لاعبه بن ناصر بعد مفاوضات معقدة

ميلان يعلن تجديد عقد لاعبه بن ناصر بعد مفاوضات معقدة
الأهلي طرابلس ينافس الأهلي المصري على المهاجم إيبوكا

الأهلي طرابلس ينافس الأهلي المصري على المهاجم إيبوكا
في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو بثلاثية

في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو بثلاثية
بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.. السبت

بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.....
زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا

زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا
21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي

21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي
«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها

«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها
بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي
الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر

الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر
شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق

شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات

الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟

خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟
«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر

«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر
كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا

كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا
رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل النادي

رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل النادي
بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون

بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون
حبس مدير مصرف الجمهورية فرع بئر الأشهب في تهم فساد

حبس مدير مصرف الجمهورية فرع بئر الأشهب في تهم فساد
المشري: توافق على «الوثيقة الدستورية» باستثناء بندين.. وستعرض للاستفتاء حال الخلاف

المشري: توافق على «الوثيقة الدستورية» باستثناء بندين.. وستعرض للاستفتاء حال ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «هذا المساء».. عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف وكسب الوقت
شاهد في «هذا المساء».. عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف وكسب...
مديرية أمن بنغازي: ضبط نيجيري بحوزته خمورا محلية الصُنع
مديرية أمن بنغازي: ضبط نيجيري بحوزته خمورا محلية الصُنع
«يونيسف»: 32 ألف طفل ليبي يعانون سوء التغذية الحاد
«يونيسف»: 32 ألف طفل ليبي يعانون سوء التغذية الحاد
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأحد 8 يناير 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأحد 8 يناير 2023)
عون يتوقع اكتشافات نفطية كبيرة في البحر المتوسط.. ويأمل حلًا وديًا لمشكلات الحدود البحرية
عون يتوقع اكتشافات نفطية كبيرة في البحر المتوسط.. ويأمل حلًا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار بالسوق الرسمية مستهل تعاملات 2023
سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار بالسوق الرسمية مستهل ......
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية...
المزيد
فرنسا تدعم دعوة «باتيلي» للتوافق حول تحديد جدول زمني للانتخابات
فرنسا تدعم دعوة «باتيلي» للتوافق حول تحديد جدول زمني ......
انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية
انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني مقابل الدينار الليبي في ......
نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي (الأحد 8 يناير 2023)
نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي (الأحد 8 يناير ......
عون يتوقع اكتشافات نفطية كبيرة في البحر المتوسط.. ويأمل حلًا وديًا لمشكلات الحدود البحرية
عون يتوقع اكتشافات نفطية كبيرة في البحر المتوسط.. ويأمل حلًا......
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأحد 8 يناير 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأحد 8 يناير 2023)...
المزيد