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شاهد في «هذا المساء».. عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف وكسب الوقت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 01:07 صباحا
شاهد في «هذا المساء».. عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف وكسب الوقت
برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء 14 ديسمبر 2022.
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء» المذاعة على قناة «الوسط wtv»، مساء السبت، على مخرجات اجتماع رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، في العاصمة المصرية القاهرة.

وأعلن عقيلة والمشري في بيان مشترك، التوافق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.

كما اتفق الطرفان على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.

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- بعد إعلان عقيلة والمشري.. نورلاند: ليس هناك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر للانتخابات
بعد إعلان المشري وعقيلة.. البعثة الأممية تحث «النواب» و«الدولة» على سرعة التوصل إلى اتفاق «كامل ونهائي»
- بيان مشترك لعقيلة والمشري: إحالة الوثيقة الدستورية إلى المجلسين لإقرارها

ردود فعل دولية وإقليمة على إعلان عقيلة والمشري
وتفاعلا مع ذلك، حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، مجلسي النواب والأعلى للدولة بـ«قوة» على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.

في حين رأى المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، أن نقاشات قادة مجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية «لا تترك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر لانتخابات برلمانية ورئاسية»، حسب تغريدة على حساب السفارة على موقع «تويتر».

بدوره، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الجمعة، بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة، بشأن الوثيقة الدستورية، برعاية مصرية، معربا عن أمله في أن يستتبع هذا «التطور» خطوات عملية وجادة تفضي إلى إعلان خارطة طريق وطنية واضحة ومحددة لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية المصرية في بيان، السبت، بتوافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية، معتبرة ذلك «خطوة مهمة» على صعيد المضي قدما صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

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