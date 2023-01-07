إعلان حصيلة ضحايا اصطدام 14 مركبة على طريق المطار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، حصيلة إصابات حادث اصطدام 14 مركبة بطريق المطار بالعاصمة.

واصطدمت 14 مركبة بطريق المطار من بينها شاحنتان جراء انزلاق سببه انسكاب زيوت على الطريق العام مع هطول الأمطار؛ وفق بيان صادر عن مديرية الأمن.

ووفقا للبيان، فقد تسبب الحادث في إصابتين بين البسيطة والمتوسطة.

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نصيحة من المرور لتوخي الحذر أثناء القيادة

وفي وقت سباق، دعا مكتب شؤون المرور بمديرية الأمن السائقين إلى توخي الحيطة والحذر في أثناء القيادة، تزامنا مع سقوط الأمطار، خاصة في الطرق السريعة والابتعاد عن تجمعات المياه، سواء بالمركبات أو في أثناء السير على الأقدام.

إلى ذلك، تمكنت إحدى الدوريات التابعة لشرطة مرور أبوسليم من ضبط سيارة «بي إم دبليو» بأوراق مزورة بمنطقة المشروع. وبالاستعلام عن السيارة من غرفة «العمليات والسيطرة»، تبين أن أوراقها مزورة وتحمل لوحات معدنية تخص سيارة أخرى من نوع «كيا»، فيما اتخذت بشأن قائدها الإجراءات القانونية اللازمة.

آثار اصطدام 14 مركبة بطريق المطار، 7 يناير 2022. (مديرية أمن طرابلس)

آثار اصطدام 14 مركبة بطريق المطار، 7 يناير 2022. (مديرية أمن طرابلس)

آثار اصطدام 14 مركبة بطريق المطار، 7 يناير 2022. (مديرية أمن طرابلس)

آثار اصطدام 14 مركبة بطريق المطار، 7 يناير 2022. (مديرية أمن طرابلس)