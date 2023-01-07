تقرير فرنسي: مرتزقة بريطانيون حاولوا دخول ليبيا لتمكين لندن من تعويضات ضحايا الجيش الأيرلندي

القاهرة - بوابة الوسط

ربط تقرير نشرته الإذاعة الفرنسية الدولية، اليوم السبت، بين اكتشاف محاولة مرتزقة بريطانيين السفر إلى ليبيا، وعودة الحديث بقوة عن مطالب بتعويض الدولة الليبية لأسر ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي خلال مواجهتهم مع البريطانيين، إذ يتهم نظام الرئيس الراحل معمر القذافي بدعم الجيش الأيرلندي في سبعينات القرن الماضي.

ويعود الكشف عن قضية المرتزقة إلى ثلاثة أسابيع مضت، إذ أوضح الموقوفون أنهم ينوون الذهاب في رحلة خاصة إلى ليبيا، ربما إلى مصراتة. وتبيّن أن هؤلاء الجنود البريطانين السابقين يعملون في شركة الأمن الخاصة لـ«جاك مان»، أحد الأصدقاء المقربين للأمير البريطاني هاري، وفق ما كشفت جريدة «مالطا توداي» في 19 ديسمبر الماضي.

شرطة مالطا تشتبه في صديق الأمير هاري

وكان جاك مان أيضا جزءا من مجموعة المرتزقة التي حاولت دخول ليبيا.

وقالت الإذاعة الفرنسية الدولية إنه جرى اعتراض جاك مان مع موظفيه، على خلفية اشتباه الشرطة المالطية في انتهاكه لنظام تفرضه الأمم المتحدة على واردات الأسلحة ونشاط المرتزقة في ليبيا.

وأوضح جاك، وهو ضابط بريطاني، أن المجموعة التي يقودها كانت تعتزم تقديم تدريب طبي ورياضي في ليبيا، لكن الشرطة أدركت أن الشهادات مزورة؛ في وقت شكّكت الشرطة المالطية في خلفيات محاولتهم السفر الى ليبيا كون هؤلاء الرجال وصلوا بترتيبات متفرقة إلى المطار، ورأت أنهم مرتزقة.

منع المرتزقة البريطانيين من دخول ليبيا

وبعد تحقيقات أمنية، جرى إطلاق سراحهم ومُنعوا من استخدام المجال الجوي المالطي للسفر إلى ليبيا.

وجاك مان (40 عاما)، ضابط سابق في الجيش البريطاني وخدم في العراق وأفغانستان قبل أن يؤسس شركة «ألما ريسك»، وهي شركة أمنية خاصة مقرها لندن، في العام 2015.

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شركة أمنية بريطانية تعمل في ليبيا

ووفقًا لموقعها الرسمي على الإنترنت توظف هذه الشركة فقط قدامى المحاربين في الجيش البريطاني أو الشرطة أو الوكالات الحكومية الأخرى. ويعترف جاك مان بأنه عمل سابقا في ليبيا لدى شركة أمنية بريطانية أخرى، وهي شركة «إيجيس» لخدمات الدفاع، وفق التقرير الفرنسي.

كما أن جاك مان هو ابن سيمون مان، وهو ضابط بريطاني سابق أصبح من المرتزقة. كما أنه العقل المدبر لمحاولة انقلاب في غينيا الاستوائية في العام 2004.

وطرحت الإذاعة الفرنسية الرسمية عدة أسئلة تشكك في أسباب الرحلة الغامضة إلى ليبيا منها من الذي وظّف هؤلاء المرتزقة المزعومين، ولأي غرض؟

وربطت الإذاعة بين محاولة قدوم هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا، واتهام معارضي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة له بالتوجه نحو الموافقة على دفع تعويضات إلى لندن وضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي، الذي جرى دعمه من نظام القذافي في سبعينيات القرن.

المرتزقة أرادوا وئائق تعزز اتهام القذافي بدعم الجيش الأيرلندي

ونقل التقرير عن عدد من المسؤولين الليبيين- الذين لم يكشف هويتهم- أن المرتزقة البريطانيين كانوا يحاولون البحث عن وثائق وأدلة من شأنها أن تعزز اتهامات تورط القذافي في دعم جيش أيرلندا.

وسبق أن صرح الدبيبة بأنه على الدولة الليبية أن تتحمل المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق. ومن هذا المنطلق، سلمت حكومته قبل أسابيع قليلة الضابط الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة، بتهمة التورط في حادث لوكربي، أو واقعة تفجير طائرة بان إم فوق قرية لوكربي في إسكتلندا العام 1988 إلى الولايات المتحدة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها جنود بريطانيون في أنشطة مرتزقة في ليبيا. ففي العام 2020 نشر خبراء الأمم المتحدة تقريرا كشف أنه في يوليو 2019، وصل أربعة مرتزقة بريطانيين إلى الساحل الليبي من مالطا على متن قوارب مطاطية ووصل آخرون من الأردن بالطائرة باتجاه بنغازي.