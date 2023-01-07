استرداد 25.2 مليون دينار من متهمين بالتورط في قضية جمارك بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام، اليوم السبت، استرداد 25 مليونا و275 ألفا و659 دينارا في قضية كسب غير مشروع وجهت الاتهامات فيها إلى منسوبين بحرس الجمارك العاملين بمركز جمرك ميناء مصراتة البحري.

واتهمت النيابة العامة بعض منسوبي حرس الجمارك العاملين بمركز جمرك ميناء مصراتة البحري؛ بالتأمر مع آخرين على ارتكاب فعل اختلاس الضمانات الجمركية، ثم تمويه مصدرها بإجراء تحويلات مالية إلى حسابات أشخاص أسهموا في الجريمة، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وأشار البيان إلى تعيين النيابة العامة «هوية كل من ساهم في الجريمة» دون أن تكشف عن اسمائهم، فضلا عن تحديد وجهة المبلغ المذكور سلفا واتخاذها إجراءات استردادها.

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- حبس 5 ضباط احتياطيا بتهمة اختلاس 25 مليون دينار من حساب جمرك ميناء مصراتة

حبس 5 ضباط احتياطيا على ذمة القضية

وأمس الجمعة، أمرت النيابة العامة بحبس خمسة ضباط احتياطيًا، بتهمة اختلاس 25 مليون دينار من حساب الضمانات الجمركية العائد إلى مركز جمرك ميناء مصراتة البحري.

وأصدر وكيل النيابة بمكتب النائب العام أمرًا بضبط وإحضار مجموعة من ملاك الشركات، الذين ضمهم الاتفاق الجنائي مع ضباط من منسوبي حرس الجمارك العاملين بمركز الجمرك، حسب بيان لمكتب النائب العام.

واتضح باستجواب الضباط الخمسة، تآمرهم مع آخرين لتسهيل حصولهم على «منافع مادية غير مشروعة»، وتعمدهم تزوير مستندات رسمية «لغرض تحقيق نفع للغير». ولفت البيان إلى اتخاذ النيابة إجراءات احتياطية أخرى؛ لضمان ملاحقة بقية الجناة، ورد المبلغ المالي محل الجريمة، ما ترتب عنه استعادة سبعة ملايين دينار من مجمل قيمة المبلغ.