وصول جثمان عبدالمنعم ميلود إلى طرابلس.. وتحقيقات الحادث مستمرة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وصول جثمان المواطن عبدالمنعم المصري ميلود من كوريا الجنوبية إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس فجر اليوم السبت، مشيرة إلى أن التحقيقات في الحادث لا تزال مستمرة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن ميلود الذي توفي في كرويا الجنوبية وصل إلى مطار معيتيقة عند الرابعة فجرا على متن طائرة الخطوط الليبية.

جهود لنقل الجثمان

وأضافت أن إدارة الشؤون القنصلية والسفارة الليبية لدى جمهورية كوريا الجنوبية بذلا جهودا فور وقوع الحادثة، بالتواصل مع السلطات والجهات المختصة الكورية، من أجل إتمام الإجراءات وتسهيل عملية الإفراج ونقل الجثمان في أسرع وقت ممكن.

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التحقيقات في ملابسات الوفاة مستمرة

وأشارت إلى أن السفارة الليبية لدى جمهورية كوريا الجنوبية تتابع عن كثب مع الجهات النيابية المختصة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة واستكمال التحقيقات في ملابسات الوفاة.

وذكر بيان الوزارة أن التقرير النهائي لتحقيقات النيابة الكورية سيصدر خلال شهر من الآن.

جانب من وصول جثمان المواطن الليبي عبدالمنعم ميلود لمطار معيتيقة في طرابلس، 7 يناير 2022 (وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة)

جانب من وصول جثمان المواطن الليبي عبدالمنعم ميلود لمطار معيتيقة في طرابلس، 7 يناير 2022 (وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة)