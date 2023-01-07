إنتاج النفط الليبي يتراجع إلى مليون و209 آلاف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت وصول إنتاج النفط الخام إلى مليون و209 آلاف برميل، متراجعًا من مليون و230 ألف برميل، آخر إحصائية للإنتاج كانت قد كشفت عنها المؤسسة في 22 ديسمبر الماضي.

وبلغ إنتاج المكثفات 47 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية؛ فيما كان آخر إنتاج للمكثفات أعلنت عنه المؤسسة 57 ألف برميل.

هل تصل ليبيا إلى إنتاج 3 ملايين برميل؟

وفي تقرير صدر أوائل يناير الجاري، قللت «غرفة الطاقة الأفريقية» من الحديث المتفائل للغاية لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن مستقبل الإنتاج النفطي، إذ تأمل تلك الحكومة الوصول إلى إنتاج ثلاثة ملايين برميل يوميا بعد عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة، بينما قدرت الغرفة النسبة التي يمكن الوصول لها بـ1.8 مليون برميل بحلول 2024.

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الانتخابات والاستقرار ااسياسي.. هل ينعشاا الإنتاج بشكل كبير؟

وقالت الغرفة إن ذلك الحجم من الإنتاج لن يحدث تجاوزا له حتى في حال أجريت الانتخابات وساد الاستقرار السياسي في البلاد.

وتسببت الانقطاعات النفطية في ليبيا في انخفاض إنتاج السوائل الأفريقية، بينما توقع التقرير أن يظل العرض مستقرا رغم تأثيرات الصراع السياسي الليبي.

كما رجح التقرير أن تشهد ليبيا أقصى نمو نفطي على المدى المتوسط مقارنة بالعام 2022 شرط أن تهدأ النزاعات الداخلية، ووفق التقديرات قد يصل إنتاج ليبيا إلى 1.3 مليون برميل يوميا في 2023.