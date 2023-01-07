اصطدام 14 مركبة في طريق المطار بطرابلس تزامنًا مع سقوط أمطار (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أدى الطقس السيئ إلى اصطدام 14 مركبة في طريق المطار بالعاصمة طرابلس، وذلك بالتزامن مع سقوط الأمطار التي أثرت على السائقين.

وقالت مديرية أمن طرابلس إن حوادث سير بين 14 مركبة وقعت عصر اليوم السبت، فيما يتولى قسم مرور أبوسليم متابعة التحقيقات في تلك الحوادث.

نصيحة من المرور لتوخي الحذر أثناء القيادة

ودعا مكتب شؤون المرور السائقين إلى توخي الحيطة والحذر في أثناء القيادة، تزامنا مع سقوط الأمطار، خاصة في الطرق السريعة والابتعاد عن تجمعات المياه، سواء بالمركبات أو في أثناء السير على الأقدام.

- الأرصاد: أمطار متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية في ليبيا

- وفاة 4 شباب في حادث مروري مروع بطرابلس |(صور)

- ضبط سيارة صدم سائقها طفلا في طرابلس ولاذ بالفرار

ضبط سيارة بأوراق مزورة

إلى ذلك، تمكنت إحدى الدوريات التابعة لشرطة مرور أبوسليم من ضبط سيارة «بي إم دبليو» بأوراق مزورة بمنطقة المشروع.

وبالاستعلام عن السيارة من غرفة «العمليات والسيطرة»، تبين أن أوراقها مزورة وتحمل لوحات معدنية تخص سيارة أخرى من نوع «كيا»، فيما اتخدت بشأن قائدها الإجراءات القانونية اللازمة.

اصطدام سيارات بطريق المطار في العاصمة طرابلس، 7 يناير 2023. (مديرية أمن طرابلس)

اصطدام سيارات بطريق المطار في العاصمة طرابلس، 7 يناير 2023. (مديرية أمن طرابلس)

اصطدام سيارات بطريق المطار في العاصمة طرابلس، 7 يناير 2023. (مديرية أمن طرابلس)

اصطدام سيارات بطريق المطار في العاصمة طرابلس، 7 يناير 2023. (مديرية أمن طرابلس)