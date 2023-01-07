وقفة للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية شمال بني وليد (صور)

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

نظم أعيان وشباب قبيلة المناسلة شمال مدينة بني وليد، وقفة احتجاجية، اليوم السبت، طالبوا فيها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بتحسين الأحوال المعيشية.

وطالب المحتجون بعودة الحياة داخل المنطقة إسوة بباقي المناطق والقبائل، وحفر آبار داخل القبيلة، لسد حاجة المواطنين من المياه، واستكمال الطرق، وفي مقدمتها الطريق المؤدية للمقبرة.

وقفة احتجاجية «ضد التهميش » في بني وليد

ورفع المحتجون لافتات تقول «لا للتهميش.. نعم لعودة الحياة لقبيلة المناسلة». وقال المحتجون: «إننا نقف اليوم احتجاجًا على ويل المعاناة ومن ضنك العيش وقلة الخدمات داخل القبيلة وأحيائها، والتي يقطنها أكثر من 7 آلاف نسمة».

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كما ناشد المحتجون الجهات المسؤولة بتحويل المركز الصحي إلى مشفى قروي إسوة بباقي المشافي داخل المدينة، واستكمال مشاريع المدارس بما يتماشى مع عدد الطلبة، واستحداث فرع للجوازات ليخفف من معاناة المواطنين.

من الوقفة الاحتجاحية للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية لقبيلة المناسلة شمال بني وليد، 7 يناير 2022. (بوابة الوسط)

من الوقفة الاحتجاحية للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية لقبيلة المناسلة شمال بني وليد، 7 يناير 2022. (بوابة الوسط)

من الوقفة الاحتجاحية للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية لقبيلة المناسلة شمال بني وليد، 7 يناير 2022. (بوابة الوسط)