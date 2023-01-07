انخفاض الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية مقابل الدينار، اليوم السبت، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

وانخفض سعر الدولار إلى 5.19 دينار مقابل 5.18 دينار، الخميس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

سعر اليورو مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

في حين ارتفع سعر اليورو إلى 5.52 دينار مقابل 5.50 دينار، أمس، وصعد الجنيه الإسترليني عند 6.15 دينار مقابل 6.15 دينار.

واستقر سعر الليرة التركية عند 0.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.67 دينار، كما حافظ سعر كسر الذهب (عيار 18) على مستوى 227 دينارًا.