أداء العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في أول أسبوع من 2023

القاهرة - بوابة الوسط

تباين أداء العملة الأميركية مقابل الدينار الليبي في السوقين الرسمية والموازية في الأسبوع الأول من العام الجديد 2023.

ففي السوق الرسمية، ارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.81 دينار يوم الخميس مقابل 4.80 دينار يوم الإثنين، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.80 دينار يوم الخميس مقابل 5.79 دينار الإثنين، وتراجع سعر اليورو إلى 5.11 دينار مقابل 5.13 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، ارتفع الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.27 دينار الإثنين الماضي، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار مقابل 1.30 دينار الإثنين الماضي، وكذلك تراجع الدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي مقابل 1.55 دينار ليبي. واستقر سعر الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، وفي حين صعد سعر اليوان الصيني عند 0.70 دينار مقابل 0.69 دينار.

أ سعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية

في السوق الموازية، تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة مقابل الدينار يوم الخميس مقارنة بتعاملات الأحد الماضي. وهبط سعر صرف الدولار عند 5.18 دينار الخميس مقابل 5.19 دينار الأحد، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وهبط سعر اليورو إلى 5.50 دينار مقابل 5.54 دينار الأحد الماضي، وكذلك الجنيه الإسترليني عند 6.15 دينار مقابل 6.21 دينار، وارتفع سعر الليرة التركية عند 0.28 دينار مقابل 0.27 دينار، وصعد الدينار التونسي عند 1.67 دينار مقابل 1.58 دينار.