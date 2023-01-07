نشرة الصيد البحري على ساحل ليبيا اليوم السبت «7 يناير 2023»

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل الليبي أثناء هطول المطر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر.

• تكاثر السحب مع فرصة هطول أمطار جيدة على أغلب مناطق الساحل، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

• الرياح غربية إلى شمالية غربية على طول الساحل، بينما تكون جنوبية غربية صباح اليوم على ساحل مصراتة وسرت، سرعتها بين 10 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر بين 15 و19 مترا.