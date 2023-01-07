نشرة الصيد البحري على ساحل ليبيا اليوم السبت «7 يناير 2023»...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل الليبي أثناء هطول المطر.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر.
• تكاثر السحب مع فرصة هطول أمطار جيدة على أغلب مناطق الساحل، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• الرياح غربية إلى شمالية غربية على طول الساحل، بينما تكون جنوبية غربية صباح اليوم على ساحل مصراتة وسرت، سرعتها بين 10 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر بين 15 و19 مترا.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.
• تتكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على أغلب مناطق الساحل.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية على أغلب مناطق الساحل، وتكون غربية يوم الغد على ساحل الخليج، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر بين 15 و19 مترا.
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