خبير اقتصادي ليبي يشكك في مصداقية بيان «المركزي» بشأن النفقات والإيرادات

القاهرة - بوابة الوسط

شكك خبير اقتصادي ليبي في مصداقية البيان الأخير الصادر عن المصرف المركزي، بشأن الإيرادات والإنفاق خلال العام الماضي ٢٠٢٢، منتقدا دقة البيانات الصادرة الأربعاء الماضي فيما يخص نفقات التنمية وإيرادات الضرائب والجمارك والاتصالات.

وقال د.عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي: «بيانات المصرف المركزي ليست دقيقة ولا يُعتمد عليها في تقييم موقف ليبيا المالي، إذ إنه يظهر بيانات تجانبها الدقة والمصداقية»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ورصد الفيتوري فجوة هائلة بين الأرقام المعلنة لنفقات التنمية لمجمل العام الماضي، وأخرى سبق أن نشرها المصرف المركزي عن الـ١١ شهرا الأولى من العام الماضي، وقال: «سبق أن اطلعت قبل ذلك بأيام على كل هذه البيانات عن الـ11 شهرا الأولى من العام نفسه 2022، ووجدت أن هناك تباينا كبيرا بين الأرقام التي نشرها المصرف بعد شهر من بيانه الأول».

وأوضح: «على سبيل المثال، في الباب الثالث الخاص بالتنمية جرى صرف 613 مليون دينار خلال 11 شهرا، لكن البيان الجديد يوضح أن مصروفات التنمية خلال 12 شهرا في الباب الثالث نفسه بلغت 17.5 مليار دينار». وتساءل: «كيف جرى صرف نحو 16.437 مليار دينار في شهر واحد، وهو الشهر الأخير ديسمبر للعام نفسه؟».

كما أبدى الخبير الاقتصادي الليبي دهشته من «سرعة نشر بيانات إيرادات عن جهات مختلفة في كل ربوع ليبيا ليست تحت سلطة المركزي، مثل إيرادات الضرائب المختلفة والرسوم الجمركية وإيرادات الاتصالات وإيرادات النفط والإتاوات.. إلخ». وتابع: «هذه الجهات تحتاج إلى شهر كامل لجمع بيانات من فروعها المختلفة ومن ثم تحويلها إلى المصرف المركزي».

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والأسبوع الماضي، أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن تسجيل إيرادات عامة بقيمة 134.4 مليار دينار خلال العام الماضي، بينما بلغ الإنفاق العام 127.9 مليار دينار.

وغطي البيان الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر العام 2022، حيث توزعت الإيرادات بواقع 105.5 مليار دينار مبيعات النفط، وإيراد الإتاوات النفطية 13.6 مليار دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار، والضرائب 1.4 مليار دينار.