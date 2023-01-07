التومي يستعرض مع غانيون جهود التحول إلى اللامركزية

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي مع نائبة الممثل الخاص، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، ما أنجزته حكومة الوحدة في مجال التحول الى اللامركزية، من خلال تمكين البلديات، وتفعيل الإيرادات المحلية، وتخصيص مبالغ لباب التنمية في البلديات، وتنفيذ المشروعات المحلية.

وأكدت غانيون دعمها الكامل لهذه الجهود، والعمل على استكمالها بشكل مشترك، مشيرة إلى وضع اللامركزية ملف اساسي في كل خطط التنمية الدولية في ليبيا خلال السنوات العشرة القادمة، حسب بيان الحكم المحلي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الجمعة.

وناقش الاجتماع ملف مرزق، حيث أثنت غانيون على جهود الحكومة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في البلدية، عبر العمل على مشاريع صيانة شبكة الكهرباء والمباني والبنية التحتية، والتركيز على الجانب الاقتصادي؛ لضمان عودة مستقرة وآمنة للنازحين.

وشددت على استمرارية دعم الأمم المتحدة لكل المسارات السياسية والتنموية في ليبيا، وأنه سيحري عقد مجموعة من الاجتماعات القادمة للتنسيق في كل الملفات التي تم طرحها الاجتماع.