«الشؤون الاجتماعية» تحيي اليوم العالمي لأيتام الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

احتفت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة باليوم العالمي لأيتام الحرب، الذي يوافق السادس من يناير من كل عام، بهدف الاهتمام بهؤلاء الأطفال، والوقوف معهم في مأساتهم التي صنعتها الحروب.

ودعت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، المؤسسات والمنظمات والجهات المختصة إلى نشر الوعي والتصدي للمخاطر التي يواجهها أيتام الحرب أو الأطفال في النزاعات المسلحة، مما يُمكِّن المجتمعات من التعرف على معاناة هذه الفئة الضعيفة من المجتمع.

وأشارت إلى تقديم العديد من الخدمات اللازمة لفئة الأيتام، وإطلاق الحكومة مشاريع مستعجلة لصيانة وتطوير كل دور رعاية الأيتام في معظم البلديات وإعادة تأهيلها بشكل ملائم لهم، وكذلك صرف منحة الأبناء والبنات فوق سن 18 عاما لهم إسوة بالجميع حفاظا على حقوقهم.