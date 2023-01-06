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رئيس الكونغو برازافيل يحدّد معالم «طريق السلام» في ليبيا وشروط نجاح مؤتمر المصالحة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الجمعة 06 يناير 2023, 05:58 مساء
رئيس الكونغو برازافيل يحدّد معالم «طريق السلام» في ليبيا وشروط نجاح مؤتمر المصالحة
رئيس الكونغو برازافيل ورئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، دينيس ساسو نغيسو. (أرشبفية: الإنترنت)
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توقّع رئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو، أن يكون العام 2023 «طريق السلام» في ليبيا، لكنه أشار إلى مجموعة من الشروط العامة لنجاح مؤتمر المصالحة الوطنية المزمع أن تحتضنه بلاده قريبا.

وتتابع الكونغو بصفتها عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عن كثب تطور جميع بؤر التوتر في جميع أنحاء العالم وتحديدا في أفريقيا، وفق رئيس البلاد دينيس ساسو نغيسو، مساء الخميس، في كلمة له أمام السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في العاصمة الكونغولية برازافيل.

شروط نجاح مؤتمر المصالحة في ليبيا
وبصفته رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى لحل الأزمة في ليبيا لا يزال دينيس ساسو نغيسو يأمل في أن تؤدي الجهود المبذولة من أجل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية بين الليبيين إلى تحقيق النتائج المرجوة.

وقال رئيس الكونغو، إن «مؤتمر المصالحة الوطنية لن يحقّق أهدافه إلا إذا تم الحفاظ على جوهره الشامل ونطاقه البنّاء والتوافق دون شروط».

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ويعتقد نغيسو بأن «هذا البلد الشقيق سيجد بشكل نهائي في العام 2023، طريق السلام الذي يمر بإجراء انتخابات عامة وحرة وشفافة وتشكيل حكومة واحدة» حسب قوله.

وأعلن رئيس دولة الكونغو برازافيل عن عقد «اجتماع مهم للجنة الاستشارية الدائمة للأمم المتحدة» في الفترة من 12 إلى 16 يناير حول مسائل الأمن في وسط أفريقيا.

مشاركة أفريقية بمؤتمر المصالحة في طرابلس
ويرتقب أن يكون وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو الذي تترأس بلاده اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، ممثلا للاتحاد الأفريقي في مؤتمر المصالحة الوطنية التحضيري، الذي ستُفتتح أعماله في طرابلس يوم الثامن من يناير برعاية المجلس الرئاسي.

وقالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، في تصريحات مع «التلفزيون العربي» قبل يومين، إن «دعوة سيف الإسلام القذافي لمؤتمر المصالحة، تمت عن طريق، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، كون هذا الأخير رئيس اللجنة الأفريقية المعنية بالملف الليبي، وسيكون القذافي ممثلا بمندوبين عن تياره، سيشاركون بلجان عمل كجميع الأطراف السياسية الفاعلة بليبيا».

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