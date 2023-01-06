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عون يطلع مساعد وزير الخارجية الأميركي على رؤية وزارة النفط والغاز لتطوير القطاع

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 يناير 2023, 05:27 مساء
عون يطلع مساعد وزير الخارجية الأميركي على رؤية وزارة النفط والغاز لتطوير القطاع
وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون. (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أطلع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، مساعد وزير الخارجية الأميركي لموارد الطاقة جيفري بيات، على رؤية الوزارة لتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا، وذلك خلال لقائهما بمقر وزارة الخارجية الأميركية في العاصمة واشنطن أمس الخميس.

وقالت وزارة النفط والغاز عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الجمعة، إن عون قدم خلال اللقاء لمساعد وزير الخارجية الأميركي «نبذة عن تاريخ قطاع النفط والغاز وآفاق تطوير صناعة النفط والغاز فى ليبيا ورؤية الوزارة فى هذا الصدد».

عون: الوقت المتبقي للنفط ليس طويلا
وأكدّ عون على «مبدأ الشفافية فى كل الإجراءات، وأنّ الدولة الليبية تحاول استغلال الوقت المتبقي للنفط كمصدر للطاقة وهو ليس بالوقت الطويل نظرا لدخول المصادر الأخرى للطاقة، وذلك من خلال تطوير الحقول الحالية واستكشاف ما تبقى من المناطق التى لم تسكتشف بعد خصوصا»، لافتا إلى أن «خبرة وقدرة التقنية الأميركية يمكنها المساهمة والإسراع فى تنفيذ رؤية الوزارة».

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وأضافت وزارة النفط والغاز أن مساعد وزير الخارجية الأميركي لموارد الطاقة جيفري بيات، أكد بدوره، «على مبدأ الشفافية واتباع النهج العلمي والإداري حسب رؤية وزارة النفط والغاز»، مشيرا إلى أهمية قطاع النفط والغاز الليبي ودوره فى تلبية متطلبات السوق الدولية وبالذات السوق الأوروبية فى ظل التغيرات الجيوسياسية .

الاتفاق على مبدأ التواصل مع وزارة النفط والغاز
وذكرت الوزارة أن بيات أكد أيضا «على أهمية التواصل مع وزارة النفط والغاز حيث تم الاتفاق على مبدأ التواصل بينه وبين عون»، وجدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة لاستقرار ليبيا واستغلال دخل النفط والغاز لتحقيق التنمية.

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