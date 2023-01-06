عون يطلع مساعد وزير الخارجية الأميركي على رؤية وزارة النفط والغاز لتطوير القطاع

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، مساعد وزير الخارجية الأميركي لموارد الطاقة جيفري بيات، على رؤية الوزارة لتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا، وذلك خلال لقائهما بمقر وزارة الخارجية الأميركية في العاصمة واشنطن أمس الخميس.

وقالت وزارة النفط والغاز عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الجمعة، إن عون قدم خلال اللقاء لمساعد وزير الخارجية الأميركي «نبذة عن تاريخ قطاع النفط والغاز وآفاق تطوير صناعة النفط والغاز فى ليبيا ورؤية الوزارة فى هذا الصدد».

عون: الوقت المتبقي للنفط ليس طويلا

وأكدّ عون على «مبدأ الشفافية فى كل الإجراءات، وأنّ الدولة الليبية تحاول استغلال الوقت المتبقي للنفط كمصدر للطاقة وهو ليس بالوقت الطويل نظرا لدخول المصادر الأخرى للطاقة، وذلك من خلال تطوير الحقول الحالية واستكشاف ما تبقى من المناطق التى لم تسكتشف بعد خصوصا»، لافتا إلى أن «خبرة وقدرة التقنية الأميركية يمكنها المساهمة والإسراع فى تنفيذ رؤية الوزارة».

- عون يبحث مع مسؤولين بالخارجية الأميركية ملف عوائد النفط

- عون يبدأ زيارة عمل إلى الولايات المتحدة

وأضافت وزارة النفط والغاز أن مساعد وزير الخارجية الأميركي لموارد الطاقة جيفري بيات، أكد بدوره، «على مبدأ الشفافية واتباع النهج العلمي والإداري حسب رؤية وزارة النفط والغاز»، مشيرا إلى أهمية قطاع النفط والغاز الليبي ودوره فى تلبية متطلبات السوق الدولية وبالذات السوق الأوروبية فى ظل التغيرات الجيوسياسية .