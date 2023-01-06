«داعش» يقر بانحسار نشاطه الدموي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أقر تنظيم «داعش» بضعف نشاطه الإرهابي في الأراضي الليبية خلال العام 2022 بعدما نشر حصيلة عملياته الإجرامية في العالم والتي وقع ما يقارب نصفها في أفريقيا.

وادعى التنظيم عبر إحدى وكالاته الدعائية تنفيذه 2058 هجوما خلال العام 2022 في 22 دولة أودت بحياة أو جرح 6881 شخصا. ووقع ما يقرب من نصف عمليات التنظيم أي 1027 هجوما في 13 دولة أفريقية، وتسبّبت في مقتل أو إصابة 3195 شخصا، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأفريقية ومقرها السنغال.

ومع ذلك كان لـ«داعش» وجود ضئيل في ليبيا وبنين وأوغندا باعترافه، حيث نفذ إجمالا ست هجمات، أسفرت عن مقتل أو إصابة 19 شخصا، وفق الوكالة.

نشاط «داعشي» في منطقة الساحل

غير أنه في وسط منطقة الساحل الأفريقية على مقربة من دولة ليبيا يزعم التنظيم مسؤوليته عن تنفيذ 22 هجوما في مالي و11 في النيجر و4 في بوركينا فاسو، أي ما مجموعه 37 عملية أسفرت عن 938 حالة وفاة أو إصابة. فمنذ مارس ، شرع المسلحون في ارتكاب سلسلة من الفظائع في شمال مالي، وتحديدا في بلدة ميناكا حيث اتهمتهم عدة منظمات حقوقية بقتل مئات المدنيين.

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لكن تتصدر نيجيريا «همجية داعش» عبر جميع القارات بـ517 هجوما إرهابيا قتل فيها أو جرح 887 شخصا. واستهدفت آخر مرة رئيس الجمهورية محمد بخاري، يوم الخميس 29 ديسمبر 2022. حين انفجرت سيارة مفخخة قبل 30 دقيقة فقط من وصول رئيس الدولة النيجيرية إلى ولاية كوجي، يليه العراق الذي سجل 484 حادثة.

مقتل تنظيم «داعش» وتعين خلفا له

وأكد «بنتاغون» الشهر الماضي، مقتل زعيم تنظيم «داعش» أبوالحسن الهاشمي القريشي، في سورية، وأشارت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية «سينتكوم» في بيان، إلى أن زعيم «داعش» قتل في عملية لـ«الجيش السوري الحر» في محافظة درعا السورية في منتصف أكتوبر الماضي. وأعلن التنظيم الإرهابي بعدها تعيين أبوالحسين الحسيني القريشي زعيما جديدا خلفا لأبوالحسن الهاشمي القريشي.

وفرضت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بالتنظيم الإرهابي. ووفقا لموقع وزارة الخزانة الأميركية فإن تركيا جمدت أصولا لأعضاء شبكة لعبت دورا في إدارة ونقل وتوزيع أموال لصالح تنظيم «داعش». وقالت الخزانة إن من بين الخاضعين للعقوبات مواطنا عراقيا يعيش بشكل غير قانوني في تركيا وولديه وشركتين استخدموهما لتحويل الأموال نيابة عن التنظيم بين تركيا والعراق وسورية.

وفرضت الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي حزمة من العقوبات على أشخاص وكيانات في جنوب أفريقيا قدموا دعما ماليا أو ماديا لتنظيم «داعش» بينهم زعيم الخلية فرهاد هومر المتهم بالتخطيط لاعتداءات على مصالح الولايات المتحدة، كما فرضت عقوبات على خلية تهريب أسلحة للتنظيم في الصومال.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت هيئة البحث والتعرف على المفقودين الليبية، في بيان، العثور على 18 جثة داخل مقبرة جماعية في سرت، معقل تنظيم «داعش» السابق في ليبيا. وكانت مدينة سرت، المطلة على البحر سقطت في أيدي المجموعات الإرهابية قبل نحو تسعة أعوام. واستغل تنظيم «داعش» الفوضى الأمنية وغياب رقابة أجهزة الدولة بين العامين 2014 و2016 لتمديد نشاطه بهدف إقامة خلافته المزعومة، حتى تمكنت السلطات الليبية من طرد التنظيم من المدينة في ديسمبر العام 2016.