«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى هادئ على طول الساحل، فيما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط الأمطار.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- تكاثر للسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على أغلب الساحل، وتكون جيدة أحيانا وقد يصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا، غدا، إلى جنوبية غربية على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 15 و19 درجة.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة على أغلب الساحل.
- الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 15 و19 درجة.
- الرؤية متوسطة على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق؛ وذلك لظهور ضباب خفيف هذه الليلة.
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