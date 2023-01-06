«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى هادئ على طول الساحل، فيما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- تكاثر للسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على أغلب الساحل، وتكون جيدة أحيانا وقد يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

- الرياح غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا، غدا، إلى جنوبية غربية على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 15 و19 درجة.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.