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«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 يناير 2023, 12:17 مساء
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى هادئ على طول الساحل، فيما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- تكاثر للسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على أغلب الساحل، وتكون جيدة أحيانا وقد يصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا، غدا، إلى جنوبية غربية على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 15 و19 درجة.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة على أغلب الساحل.
- الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 15 و19 درجة.
- الرؤية متوسطة على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق؛ وذلك لظهور ضباب خفيف هذه الليلة.

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