حالة الطقس المتوقعة في ليبيا ( الجمعة 6 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الفرصة لسقوط أمطار متفرقة على الساحل الشرقي، بينما تتكاثر السحب مساء اليوم الجمعة، على مناطق الشمال الغربي مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحيانا مساء اليوم وتكون الفرصة أفضل يوم الغد.

- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و20 درجة، وتسجل انخفاضا خلال اليومين المقبلين.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات:

- حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على الجبل الأخضر.

- الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و20 درجة، وتسجل انخفاضا من يوم الغد.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على غدامس مع احتمال سقوط أمطار متفرقة صباحا.

- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و23 درجة.