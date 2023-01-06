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حبس مسؤول سابق ببعثة ليبيا لدى إيطاليا تصرف في 1.9 مليون يورو دون مبرر قانوني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 يناير 2023, 12:41 صباحا
حبس مسؤول سابق ببعثة ليبيا لدى إيطاليا تصرف في 1.9 مليون يورو دون مبرر قانوني
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أمرت النيابة العامة بحبس رقيب سابق على إدارة المال العام في الملحقية الصحية ببعثة ليبيا لدى إيطاليا؛ بتهم تتعلق بالتصرف في مليون و921 ألفا و50 يورو دون مبرر قانوني.

وقال مكتب النائب العام في بيان، إنه جرى رصد عدة تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إلى المسؤول السابق اتخاذها، وأثبتت التحقيقات تعمده التصرف في المبلغ المذكور سلفا بإدخاله ضمن عمليات تحويل إلى حسابات إحدى الشركات العاملة في البرتغال دون وجود مبرر قانوني.

ووجهت إلى الرقيب السابق اتهامات كذلك تتعلق بتحلله من القواعد والضوابط المرعية في إدارة المال العام؛ بتعمده سحب مبلغ 621 ألفا و150 يورو دون وجود أية وثائق دالة على عدالة التصرف. وخلص بيان النائب العام إلى أن ذلك تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ رأى معه المحقق الأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية.

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