مد فترة تسجيل الناخبين ببلديات بني وليد وتينيناي والمردوم وزويلة للمرة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، مساء اليوم الخميس، عن تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين في انتخابات المجالس البلدية لبلديات بني وليد وتينيناي والمردوم وزويلة، حتى يوم الجمعة الموافق 13 يناير الجاري، وذلك للمرة الثانية في غضون أسبوعين.

وأوضحت اللجنة المركزية في بيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعيها لزيادة حجم المشاركة في انتخاب المجالس البلدية أمام المواطنين المقيمين بالبلديات الأربع.

إجراءات التسجيل بسجل الناخبين

ودعت اللجنة المركزية مواطني البلديات الأربع إلى الاستفادة من فترة التمديد الممنوحة وفق الإجراءات القانونية النافذة، والمبادرة بالتسجيل عبر «إرسال رسالة نصية على الرقم 11711 متضمنة الرقم الوطني # رقم المركز الانتخابي».

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ونوهت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية بأن صحة إجراءات التسجيل بمنظومة سجل الناخبين يشترط فيها أن يكون الهاتف مربوطا بالرقم الوطني لكل مواطن.

وكان من المقرر إغلاق سجل الناخبين في بلديات بني وليد وتينيناي والمردوم وزويلة، اليوم الخميس الخامس من يناير الجاري، وفق إعلان سابق للجنة المركزية للانتخابات المحلية، أصدرته في 26 ديسمبر 2022.

تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين، وتقديم طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية في بلديات بني وليد وتينيناي، والمردوم، وزويلة إلى موعد آخر.