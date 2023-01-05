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العدد 372: حراك يطوق «مبادرة الرئاسي».. وحلم الثلاثة ملايين برميل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 يناير 2023, 08:01 مساء
العدد 372: حراك يطوق «مبادرة الرئاسي».. وحلم الثلاثة ملايين برميل
الصفحة الأولى من العدد «372» من جريدة «الوسط»، الخميس 5 يناير 2023 (بوابة الوسط)
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بمانشيت عنوانه «حراك القاهرة وإسطنبول يطوق مبادرة الرئاسي» صدر العدد رقم (372) من جريدة الوسط.

وتناولت القصة الرئيسية للصفحة الأولى كيف فضّل المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب استئناف لقاءاتهما خارج ليبيا وفي العاصمة المصرية القاهرة بالتحديد، على دعوة المجلس الرئاسي لجلسة حوار ثلاثية في غدامس يوم 11 يناير الجاري. وهي المبادرة التي أطلقها المجلس الرئاسي «لتذليل العقبات أمام الاتفاق حول قاعدة دستورية ممهدة لإجراءات الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

وفي الصفحة الثالثة نطالع موضوعين أحدهما بعنوان «الأزمة الليبية رهينة البرلمان.. والطريق إلى الانتخابات يبتعد». ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع بعنوان «احتدام معركة أبوعجيلة بين مجلس النواب والدبيبة».

وأيضا نقرأ في الصفحة نفسها موضوعا بعنوان «خطوة للأمام.. غرفة أمنية مشتركة في الزاوية» وذلك بقرار من النائب العام الصديق الصور.

هل ينجح مؤتمر المصالحة في تقريب الفرقاء؟
ونطالع في الصفحة الخامسة موضوعا بعنوان «الرئاسي يضخ «جرعة تفاؤل» في ملف الانتخابات .. هل ينجح مؤتمر المصالحة في تقريب الفرقاء؟».

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أيضا تضم الصفحة موضوعا صحيا بعنوان « تحذير رسمي: طفرة جديدة لكورونا».

ماذا بعد اقتحام المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى؟
وفي الشؤون العربية والدولية نطالع في الصفحة السادسة تقارير منها تقرير عنوانه « إدانات عربية وإسلامية لاقتحام بن غفير باحات الأقصى».

أما الصفحة السابعة فنطالع فيها موضوعات منها موضوع يرصد تطورات المشهد السياسي في الجارة تونس وجاء تحت عنوان «المعارضة التونسية تتهم قيس باستخدام العدالة أداة لإسكاتها».

هدف الـ3 ملايين برميل يوميا
وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة موضوعا رئيسا حول إنتاج النفط الليبي وجاء بعنوان «هل تنجح ليبيا في الوصول إلى 3 ملايين برميل نفط يوميًا؟

وتحت عنوان «أزمات الأمن والسياسة حرمت الليبيين من الاهتمام الحكومي بمصادر الغذاء»، نطالع موضوعا رئيسيا في الصفحة التاسعة مع غيره من الموضوعات والأخبار.

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جوائز أحمد ابراهيم الفقيه للرواية
ومن الاقتصاد إلى صفحة الثقافة ويتصدرها موضوع يرصد جوائز أحمد إبراهيم الفقيه للرواية، وجاء بعنوان «الفائز بجائزة أحمد إبراهيم الفقيه للرواية.. إبراهيم الإمام: نبش في ذاكرة الماضي رؤية للأجيال الجديدة».

وإلى صفحة الفن ونطالع فيها موضوعات متنوعة منها تقرير عن إيرادات قياسية للفيلم الأميركي أفاتار وجاء بعنوان «في وقت قياسي.. أفاتار يتخطى عتبة المليار دولار».

المنتخب الليبي لن ينسحب من «شان 2023»
ومن الفن إلى الرياضة ونقرأ في الصفحة الرابعة عشرة موضوعات منها تقرير بعنوان «المدرسة التونسية تسيطر على الدوري الممتاز رقم 48».

أما الصفحة الخامسة عشر فيتصدرها موضوع عن المنتخب الوطني الليبي وجاء بعنوان «قرار وزاري يحتوي أزمة انسحاب الفرسان من شان 2023».

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