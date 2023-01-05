الدبيبة يتابع مشروع انطلاق إنشاء صالة جديدة بمطار طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، اجتماعا مع وزير المواصلات محمد الشهوبي، بحضور رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، ورئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبك.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدبيبة تابع خلال الاجتماع «انطلاق مشروع إنشاء صالة جديدة بمطار طرابلس الدولي، ومتابعة القضايا المتعلقة بمصلحة الطيران المدني».

- الدبيبة يوجه بوضع جدول زمني لمشروع إعادة تأهيل مطار طرابلس

ووجه الدبيبة، في 20 سبتمبر 2022، تعليماته إلى وزارة المواصلات بوضع جدول زمني واضح لمشروع إعادة تأهيل مطار طرابلس الدولي، مؤكدا عدم سماحه بالتأخير بعد إزالة العوائق الأساسية للعمل بالمشروع، حسب مكتبه الإعلامي يومها.

متابعة الدبيبة لانطلاق مشروع إنشاء صالة ركاب بمطار طرابلس. (حكومتنا)